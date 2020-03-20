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Лабораторії, які порушують норми тестування на коронавірус, позбавлятимуть ліцензій

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 13:51
Лабораторії, які порушують норми тестування на коронавірус, позбавлятимуть ліцензій
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В національну лабораторію повинні передаватися 5 позитивних та 10 негативних зразків

Міністерство охорони здоров'я буде позбавляти ліцензії лабораторії, які порушують алгоритм тестування на коронавирус. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, лікар прокоментував випадок виявлення коронавіруса в приватній лікарні.

"Моз направив ще раз лист-роз'яснення щодо порядку проведення тестування на коронавірус. Чітко вказано, як і приватним лабораторіям треба надавати екстрене повідомлення, щоб ніде не було затримки... До приватних лабораторій є певна вимога, вони повинні перші 5 позитивних зразків і 10 негативних зразків передати в національну лабораторію. Вони в подальшому будуть зобов'язані звітувати за встановленою формою. У разі порушення норм Моз буде ініціювати відкликання ліцензій на медичну практику, а також буде звертатися в компетентні органи", - заявив Ляшко.

Раніше РБК-Україна писало, що у МОЗ очікують збільшення зростання досліджень на захворювання коронавірусом. Такі висновки зробили в МОЗ виходячи з епідеміологічної ситуації на території України та за межами держави.

Зазначимо, станом на 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу. З них три стали летальними.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнилицензиялабораторииКоронавірус
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