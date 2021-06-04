У Киргизстані сталася аварія вертольота в районі загострення з Таджикистаном

У Киргизстані в Алайському районі Ошської області невдало сів вертоліт Збройних сил країни. На борту перебували 15 осіб.

Про це з посиланням на джерела в Державному комітеті національної безпеки Киргизстану повідомляє sputnik.kg .

"За даними джерел, на борту перебували 15 осіб. Важких постраждалих немає, чотири людини отримали травми. Вертоліт прямував в Чон-Алайський район. Голови ДКНБ Камчибека Ташієва на борту не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше 4 червня прикордонники Киргизстану повідомили, що обстановка на ділянці кордону Киргизстану і Таджикистану знову напружена. З боку Таджикистану спостерігається скупчення техніки і військовослужбовців.

Конфлікт між Таджикистаном і Киргизією загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.

На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

В ході конфлікту загинули понад 34 людини. 1-2 травня в Киргизстані були оголошені днями національної жалоби.

Делегації Киргизії і Таджикистану 30 Квітня зустрілися на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.