"Билет" в Румынию за 10 тысяч евро: пограничники на Буковине накрыли банду

18:40 31.03.2026 Вт
2 мин
Фигурантам дела уже объявили подозрения, им грозит до 9 лет заключения
aimg Мария Науменко
На Буковине разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу, которую, по версии следствия, организовали местные жители. За каждого "клиента" они якобы брали по 10 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным следствия, к схеме были причастны жители Буковины, которые организовали канал незаконной переправки мужчин через государственную границу.

Правоохранители утверждают, что с ноября 2025 года по март 2026 года зафиксировали не менее 4 эпизодов такой деятельности. За это время, по их данным, было задержано более 20 человек, которые пытались незаконно пересечь границу.

Во время активной фазы операции ночью на окраине одного из населенных пунктов вблизи границы силовики задержали соорганизатора схемы. Это произошло в момент, когда один из "клиентов" передавал деньги за незаконную переправку.

Впоследствии при силовой поддержке спецподразделений "ДОЗОР", "КОРД" и роты полиции особого назначения задержали еще 10 участников группы. По версии следствия, они не только организовывали незаконную переправку, но и сопровождали мужчин, доставляли их в определенные места и следили за работой пограничных нарядов.

В рамках расследования правоохранители провели 40 санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых и в локациях, где временно находились мужчины, которых планировали переправить через границу.

По одному из адресов обнаружили 6 мужчин, которые, по данным следствия, ждали незаконной переправки. Во время обысков также изъяли мобильные телефоны, деньги, черновые записи, радиостанции, тепловизоры и другие вещественные доказательства.

Фигурантам дела объявили подозрения по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале февраля в Украине разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации в рамках шестого этапа спецоперации "Опекун". Тогда подозрения объявили 110 гражданским лицам и военнослужащим.

Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
