Билеты на поезд - только через "Дію"? Что изменилось для пассажиров УЗ и на каких рейсах

Уже с сегодняшнего дня, 1 августа 2025 года, национальный перевозчик "Укрзализныця" вводит в тестовом режиме верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" - для ряда популярных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Недавно в компании рассказали, что продолжают использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов.
Поэтому с нынешнего дня "Укрзализныця" вводит (в тестовом режиме) верификацию через "Дія.Підпис" - для ряда популярных среди граждан поездов.
Речь идет о том, что теперь пассажирам нужно верифицировать личность через "Дія.Підпис" для того, чтобы:
Согласно информации компании, на первом этапе внедрения изменений планировалось сначала, что верификация нужна будет на такие рейсы "Укрзализныци":
При этом отмечалось, что приобретение билетов на эти рейсы через кассы - будет недоступно.
Однако позже в компании сообщили, что вводят верификацию через "Дія.Підпис" при покупке билетов только на три поезда:
"Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через "Дія.Підпис" в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам", - отметили в УЗ.
Уточняется, что для того, чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении "Укрзализныци".
Кроме того, чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, которые не имеют паспортов нового образца или возможности их обновить, компания оставила продажу билетов на эти поезда также доступной - в ряде конкретных касс:
"Мы внимательно следим за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширим ли практику на другие рейсы. Спасибо всем пассажирам за понимание и доверие", - добавили в УЗ.
В УЗ рассказали, что новые правила не будут касаться рейсов со специальным резервом билетов для военнослужащих.
Уточняется, что защитники и защитницы и в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты:
"Укрзализныця также продолжает работу над внедрением авторизации в приложении через BankID", - подытожили в пресс-службе компании.
Стоит заметить, что такая новость от "Укрзализныци" вызвала сначала немало негативных комментариев, нареканий и вопросов от пользователей сети - потенциальных пассажиров.
Некоторые из них поинтересовались, например, как теперь смогут покупать билеты на поезда пожилые люди - без смартфона и "Дії".
В УЗ на это ответили, что "для удобства пассажиров действуют альтернативные поезда, для проезда в которых не требуется приложение "Дія", поэтому каждый может "выбрать наиболее удобный для себя вариант путешествия".
Другой вопрос касается того, как теперь смогут купить билеты на эти направления иностранцы.
"Для иностранцев у нас есть внутренний сервис. Достаточно нам написать на service@uz.gov.ua и подробно расскажем", - ответили в "Укрзализныце".
Еще один вопрос - о том, можно ли теперь купить несколько билетов одновременно, чтобы оказаться с близким человеком (или людьми) в одном купе.
"Может ли один человек покупать несколько билетов?" - уточняется в вопросе.
"Добрый день! Вы собственно сможете купить несколько билетов, здесь ничего не меняется", - ответили в УЗ.
Некоторые поинтересовались также, как теперь покупать детские билеты (детям до 14 лет)?
"Как собственно и всегда, здесь ничего не меняется", - отмечается в ответе национального перевозчика.
Наконец, многие пользователи поинтересовались, на каком основании национальный перевозчик лишает граждан права покупать билеты на указанные рейсы "не через "Дію" и почему вводится "подобная дискриминация".
На это в УЗ признали: понимают, что "нововведение вызывает вопросы", поэтому объясняют "подробно".
Уточняется, что "Укрзализныця" с 1 августа в тестовом режиме вводит верификацию личности через "Дія.Підпис" (квалифицированная электронная подпись), которая имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись, в соответствии:
"Это будет касаться приобретения или возврата билетов на отдельные рейсы, где фиксируется больше всего злоупотреблений: массовые выкупы, спекуляции, подделка билетов и т.д.", - добавили в компании.
Отмечается, что "это лишь несколько направлений", то есть "все остальные рейсы аналогичного направления работают на продажу проездных документов без изменений".
Кроме того, "новые правила не затрагивают льготные поездки, в частности для военнослужащих", ведь "сервис "Армия+" и квоты спецрезерва работают в обычном режиме".
"Также эти изменения не коснутся иностранных граждан, для которых предусмотрена внутренняя система верификации иностранных пассажиров "Укрзализныци", - добавили в компании.
Отмечается, что цель такого нововведения - "защита честных пассажиров и обеспечение равного доступа к билетам".
"Когда кто-то скупает билеты сотнями через "серые" схемы, другие остаются без шансов. Именно поэтому мы внедряем механизмы, которые позволяют уменьшить манипуляции, особенно на популярных рейсах", - объяснили в УЗ.
Кроме того, украинцам рассказали, что национальный перевозчик работает над тем, чтобы вскоре предоставить альтернативные варианты верификации - в частности через BankID НБУ (что сделает сервис более доступным для всех).
"Это не цифровая принудительность, а этап проверки инструментов прозрачной авторизации. В частности вариант верификации через BankID уже на подходе", - отметили в "Укрзализныце".
В завершение пассажирам напомнили, что "абсолютное большинство поездов работает по старым правилам".
"Это тестовый запуск, который в дальнейшем будем совершенствовать с учетом ваших отзывов. Спасибо каждому за понимание", - подытожили в ответе "Укрзализныци".
Напомним, в последнее время украинцы все чаще жалуются на то, что билеты на поезда "Укрзализныци" в нужном направлении купить очень сложно, или вовсе невозможно.
Учитывая это, в компании объяснили, почему так происходит и каким образом можно улучшить ситуацию.
Кроме того, мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.
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