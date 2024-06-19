Билеты за 49 и 29 евро. Где действуют и как купить бюджетные проездные в Германии

В Германии до конца 2024 года продолжит действовать проездной за 49 евро. Популярная опция бюджетного проезда, за которую доплачивает государство, остается востребованной в стране. Также действует билет за 29 евро в Берлине.

РБК-Украина со ссылкой на The-berliner.com рассказывает, как сейчас можно воспользоваться популярным бюджетным проездным в Германии.

Билеты 29 евро. Где купить и как воспользоваться

Билет за 29 евро в месяц действует в зоне Берлина. Технически действует как подписка: после регистрации с вашего счета ежемесячно будет списываться 29 евро. Проездной подходит для региональных и скоростных поездов, метро, ​​трамваев и автобусов в черте города.

Обратите внимание. Билет за 29 евро имеет минимальную подписку на год, поэтому вы можете отменить ее только через 12 месяцев. После первого года вы можете уже ежемесячно отменять или обновлять подписку.

Как купить билет за 29 евро. Его можно заказать на сайте BVG, через одно из приложений BVG (BVG Fahrinfo, BVG Ticket-App или BVG Jelbi) или купить его лично в кассе BVG, но не в билетных автоматах.

Надо заказать подписку стоимостью 29 евро до 10 числа календарного месяца, чтобы она начала действовать с 1 числа следующего месяца. К примеру, если вы хотите начать использовать билет с 1 июля, вам нужно будет приобрести его до 10 июня.

Если у вас есть аккаунт клиента BVG, вы можете перейти на тариф 29 евро без необходимости получать новую пластиковую карту с чипом. После замены билета ваш Deutschlandticket будет оставаться активным до 30 июня 2024 года.

Фото: В транспорте Берлина можно ездить за 29 евро в месяц (unsplash.com)

Где действует билет Deutschlandticket за 49 евро

Билет за 49 евро покрывает поездки региональными поездами фактически по всей Германии. Он дает доступ ко всему общественному транспорту по всей стране (за исключением большинства скоростных поездов ICE, IC или EC). 49 евро также будут списываться с вашего счета ежемесячно после регистрации.

Где купить билет за 49 евро. Вы можете приобрести подписку на билет на сайте Deutsche Bahn, в приложении Deutsche Bahn Navigator или в туристических центрах Deutsche Bahn по всей стране. Можно выбрать между цифровым билетом на телефоне или пластиковой картой с микрочипом, которая будет отправлена вам по почте.

Если вы хотите отменить билет Deutschlandticket, сделать это нужно до 10 числа месяца. Самый простой способ сделать это посредством формы отмены по ссылке или в приложении Deutsche Bahn.

Скидки на билеты от работодателей. Если вы работаете в компании где как минимум 5 сотрудников, вы и коллеги имеет право оформить Firmenticket (или "билет компании") для Deutschlandticket, стоимость которого снижается до 34,30 евро в месяц (узнать больше о Firmenticket можно по ссылке). Что касается билета стоимостью 29 евро, то скидка Firmenticket на него не предоставляется.

Фото: С Deutschlandticket можно путешествовать по Германии по железной дороге (за исключением скоростных поездов ICE, IC или EC (unsplash.com)

Дополнительные опции с Deutschlandticket. До 24 ноября 2024 года Deutschlandticket предоставлял доступ только к региональным поездам, автобусам и трамваям (за исключением скорых поездов IC, ICE или EC). Однако сейчас вы можете использовать проездной и на нескольких конкретных соединениях IC между следующими станциями: