КСИР атаковал базы США, а Трамп угрожает Ирану "тотальным уничтожением"

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что его военно-морские и военно-воздушные силы запустили баллистические ракеты и беспилотники по авиабазе армии США Али-аль-Салем в Кувейте. Трамп уже предупредил Тегеран о "вынужденном уничтожении" страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Middle East Eye, Anadolu и сообщение Трампа в Truth Social.
Кроме авиабазы в Кувейте КСИР заявляет об ударах по Пятому военно-морскому флоту США в Порт-Салмане в столице Бахрейна Манами. Однако официальных подтверждений пока нет.
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В заявлении говорится, что атаки стали ответом на атаку США на пять прибрежных объектов Ирана.
Между тем, кувейтские военные заявляют, что противовоздушная оборона страны реагирует на "вражеские ракетные угрозы и угрозы со стороны беспилотников". Военные призвали людей соблюдать правила безопасности.
Президент США Дональд Трамп срочно опубликовал разгневанный пост в своей соцсети Truth Social. В нем лидер страны пригрозил применить военную силу против Ирана.
"Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть здравомыслящими и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое очень успешно возбудили. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать", - отметил Трамп.
США и Иран в последние несколько дней обменялись ударами. Началось все с атаки Тегерана на гражданское судно в Ормузском проливе.
Вашингтон не замедлил ответить и ударил по военным целям в районе Ормузского пролива. По словам американцев, это акт возмездия за иранскую атаку на гражданское судно.
Напомним, 18 июня Соединенные Штаты и Иран повторно подписали меморандум о взаимопонимании о прекращении войны и открытии уже вступившего в силу Ормузского пролива.