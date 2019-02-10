У Квебеку в результаті пожежі в будинку загинули 3 людини

Ще 14 осіб були госпіталізовані з різними травмами

В Квебеке в результате пожара в жилом доме погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Montreal Gazette.

Как сообщается, пожар начался в подвале здания и на первом этаже, после чего огонь охватил все здание.

Отмечается, что в здании не сработала пожарная сигнализация, поэтому жители не сразу узнали о пожаре. Чтобы спастись от огня люди выпрыгивали из окон.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, обнаружили на 3-м этаже здания людей и эвакуировали их.

В результате пожара погибли 3 человека, еще 14 человек с различными травмами, среди которых ожоги различной степени и переломы, были доставлены в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что во французском Лионе в результате взрыва в пекарне погибла женщина и ребенок, еще 4 человека получили ранения. После взрыва огонь распространился вверх по зданию.

Как писало РБК-Украина, 17 января в Лионе в университете за пожара произошли несколько мощных взрывов, в результате которых пострадали три человека.

Добавим, 26 декабря в Пекинском транспортном университете произошел взрыв в лаборатории, в результате которого погибли трое студентов. Взрыв произошел, когда студенты проводили научный эксперимент. Он был связан с очисткой сточных вод.