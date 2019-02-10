У Квебеку в результаті пожежі в будинку загинули 3 людини

Фото: на місці пожежі (Montreal Gazette)

Ще 14 осіб були госпіталізовані з різними травмами

У Квебеку в результаті пожежі у житловому будинку загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Montreal Gazette.

Як повідомляється, пожежа розпочалася у підвалі будинку та на першому поверсі, після чого вогонь охопив всю будівлю.

Зазначається, що в будинку не спрацювала пожежна сигналізація, тому жителі не відразу дізналися про пожежу. Щоб врятуватися від вогню люди вистрибували з вікон.

Рятувальники, які прибули на місце події, виявили на 3-му поверсі будівлі людей та евакуювали їх.

В результаті пожежі загинули 3 людини, ще 14 людей з різними травмами, серед яких опіки різного ступеню та переломи, були доправлені в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у французькому Ліоні в результаті вибуху в пекарні загинула жінка та дитина, ще 4 людини отримали поранення. Після вибуху вогонь розповсюдився вгору по будівлі.

Як писало РБК-Україна, 17 січня в Ліоні в університеті через пожежу сталися кілька потужних вибухів, в результаті яких постраждали три людини.

Додамо, 26 грудня у Пекінському транспортному університеті стався вибух в лабораторії, в результаті якого загинули троє студентів. Вибух стався, коли студенти проводили науковий експеримент. Він був пов'язаний з очищенням стічних вод.