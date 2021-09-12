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Проект закону про олігархів порушує базові права людини, - Денісова

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Київ, Неділя 12 вересня 2021 14:01
Проект закону про олігархів порушує базові права людини, - Денісова Фото: Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Проект закону про олігархів передбачає перевищення конституційних повноважень президента і РНБО і порушення базових прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової.

"Яка проблема цього закону? Перше, є безумовно перебільшення повноважень РНБО і президента. Однак, нам не потрібно забувати про права людини. Згідно з цим законопроектом людина, коли буде прийматися рішення про обмеження її в правах, не має жодної змоги себе захистити, надати усні чи письмові заперечення", - заявила Людмила Денісова.

Як відомом, раніше Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

Пізніше Разумков направив законопроект №5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію). Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати.

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