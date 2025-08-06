Квартиры в Ужгороде снова взлетели в цене: сколько стоит купить или снять жилье в 2025

После начала полномасштабного вторжения Ужгород вместе с Киевом и Львовом стабильно входит в тройку городов с самой дорогой недвижимостью в Украине. За последние полгода стоимость жилья здесь снова выросла.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, какие сейчас цены на квартиры в Ужгороде.

Сколько стоит жилье на вторичном рынке

Цены за последние полгода на вторичном рынке Ужгорода выросли на 5-10%, в зависимости от вида жилья:

однокомнатные квартиры: +5%, средняя цена сейчас - 63 тысячи долларов;

двухкомнатные: + 6%, средняя цена - 90 тысяч долларов;

трехкомнатные: +10%, средняя цена - 110 тысяч долларов.

По данным ЛУН, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Ужгороде, нужно откладывать всю зарплату в течение 8,9 года, двухкомнатную - 12,7 года, трехкомнатную - 15,5 года.

Цены на вторичном рынке в Ужгороде (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость квартир в новостройках

Жилье в новостройках Ужгорода также подорожало, в среднем цены подскочили на 5% в валюте.

Стоимость жилья на первичке:

эконом-класс - 730 долларов;

комфорт - 970 долларов;

бизнес - 1 150 долларов;

премиум - 1 550 долларов.

Сейчас в продаже 78 очередей ЖК, 11 застройщиков при покупке жилья предоставляют рассрочку, в 2-х - можно взять квартиру по ипотечной программе "єОселя".

Стоимость квартир в новостройках Ужгорода (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на аренду жилья

Стоимость аренды квартир в Ужгороде в течение полугода остается стабильной с незначительными периодическими колебаниями.

Сколько стоит аренда:

однокомнатные квартиры сдают за 19 тысяч гривен;

двухкомнатные - 27 400 гривен;

трехкомнатные - 29 500 гривен.

В среднем на аренду однокомнатной квартиры жители Ужгорода тратят 76% зарплаты, двухкомнатной - 110%, трехкомнатной - 118%.

Цены на аренду жилья в Ужгороде (скриншот)