ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Квартиры в Ужгороде снова взлетели в цене: сколько стоит купить или снять жилье в 2025

Ужгород, Среда 06 августа 2025 08:00
UA EN RU
Квартиры в Ужгороде снова взлетели в цене: сколько стоит купить или снять жилье в 2025 Что происходит на рынке недвижимости в Ужгороде (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

После начала полномасштабного вторжения Ужгород вместе с Киевом и Львовом стабильно входит в тройку городов с самой дорогой недвижимостью в Украине. За последние полгода стоимость жилья здесь снова выросла.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, какие сейчас цены на квартиры в Ужгороде.

Сколько стоит жилье на вторичном рынке

Цены за последние полгода на вторичном рынке Ужгорода выросли на 5-10%, в зависимости от вида жилья:

  • однокомнатные квартиры: +5%, средняя цена сейчас - 63 тысячи долларов;
  • двухкомнатные: + 6%, средняя цена - 90 тысяч долларов;
  • трехкомнатные: +10%, средняя цена - 110 тысяч долларов.

По данным ЛУН, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Ужгороде, нужно откладывать всю зарплату в течение 8,9 года, двухкомнатную - 12,7 года, трехкомнатную - 15,5 года.

Квартиры в Ужгороде снова взлетели в цене: сколько стоит купить или снять жилье в 2025Цены на вторичном рынке в Ужгороде (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость квартир в новостройках

Жилье в новостройках Ужгорода также подорожало, в среднем цены подскочили на 5% в валюте.

Стоимость жилья на первичке:

  • эконом-класс - 730 долларов;
  • комфорт - 970 долларов;
  • бизнес - 1 150 долларов;
  • премиум - 1 550 долларов.

Сейчас в продаже 78 очередей ЖК, 11 застройщиков при покупке жилья предоставляют рассрочку, в 2-х - можно взять квартиру по ипотечной программе "єОселя".

Квартиры в Ужгороде снова взлетели в цене: сколько стоит купить или снять жилье в 2025Стоимость квартир в новостройках Ужгорода (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на аренду жилья

Стоимость аренды квартир в Ужгороде в течение полугода остается стабильной с незначительными периодическими колебаниями.

Сколько стоит аренда:

  • однокомнатные квартиры сдают за 19 тысяч гривен;
  • двухкомнатные - 27 400 гривен;
  • трехкомнатные - 29 500 гривен.

В среднем на аренду однокомнатной квартиры жители Ужгорода тратят 76% зарплаты, двухкомнатной - 110%, трехкомнатной - 118%.

Квартиры в Ужгороде снова взлетели в цене: сколько стоит купить или снять жилье в 2025Цены на аренду жилья в Ужгороде (скриншот)

Читайте также о том, что в первой половине 2025 года вторичный рынок жилья в Украине демонстрирует преимущественный рост цен. Самыми дорогими остаются квартиры в Киеве, Львове, Виннице, Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске. В то же время наибольший прирост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Харькове.

Ранее мы писали о том, что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ужгород Цены в Украине
Новости
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО