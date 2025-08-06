Квартиры в Ужгороде снова взлетели в цене: сколько стоит купить или снять жилье в 2025
После начала полномасштабного вторжения Ужгород вместе с Киевом и Львовом стабильно входит в тройку городов с самой дорогой недвижимостью в Украине. За последние полгода стоимость жилья здесь снова выросла.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, какие сейчас цены на квартиры в Ужгороде.
Сколько стоит жилье на вторичном рынке
Цены за последние полгода на вторичном рынке Ужгорода выросли на 5-10%, в зависимости от вида жилья:
- однокомнатные квартиры: +5%, средняя цена сейчас - 63 тысячи долларов;
- двухкомнатные: + 6%, средняя цена - 90 тысяч долларов;
- трехкомнатные: +10%, средняя цена - 110 тысяч долларов.
По данным ЛУН, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Ужгороде, нужно откладывать всю зарплату в течение 8,9 года, двухкомнатную - 12,7 года, трехкомнатную - 15,5 года.
Цены на вторичном рынке в Ужгороде (скриншот сайта ЛУН)
Какая стоимость квартир в новостройках
Жилье в новостройках Ужгорода также подорожало, в среднем цены подскочили на 5% в валюте.
Стоимость жилья на первичке:
- эконом-класс - 730 долларов;
- комфорт - 970 долларов;
- бизнес - 1 150 долларов;
- премиум - 1 550 долларов.
Сейчас в продаже 78 очередей ЖК, 11 застройщиков при покупке жилья предоставляют рассрочку, в 2-х - можно взять квартиру по ипотечной программе "єОселя".
Стоимость квартир в новостройках Ужгорода (скриншот сайта ЛУН)
Какие цены на аренду жилья
Стоимость аренды квартир в Ужгороде в течение полугода остается стабильной с незначительными периодическими колебаниями.
Сколько стоит аренда:
- однокомнатные квартиры сдают за 19 тысяч гривен;
- двухкомнатные - 27 400 гривен;
- трехкомнатные - 29 500 гривен.
В среднем на аренду однокомнатной квартиры жители Ужгорода тратят 76% зарплаты, двухкомнатной - 110%, трехкомнатной - 118%.
Цены на аренду жилья в Ужгороде (скриншот)
Читайте также о том, что в первой половине 2025 года вторичный рынок жилья в Украине демонстрирует преимущественный рост цен. Самыми дорогими остаются квартиры в Киеве, Львове, Виннице, Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске. В то же время наибольший прирост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Харькове.
Ранее мы писали о том, что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале.
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