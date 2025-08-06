Квартири в Ужгороді знову злетіли в ціні: скільки коштує купити чи зняти житло у 2025
Після початку повномасштабного вторгнення Ужгород разом з Києвом та Львовом стабільно входить у трійку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. За останні пів року вартість житла тут знову зросла.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, які зараз ціни на квартири в Ужгороді.
Скільки коштує житло на вторинному ринку
Ціни за останні пів року на вторинному ринку Ужгорода зросли на 5-10%, залежно від виду житла:
- однокімнатні квартири: +5%, середня ціна зараз - 63 тисячі доларів;
- двокімнатні: + 6%, середня ціна - 90 тисяч доларів;
- трикімнатні: + 10%, середня ціна - 110 тисяч доларів.
За даними ЛУН, щоб назбирати на однокімнатну квартиру в Ужгороді, потрібно відкладати всю зарплату протягом 8,9 року, двокімнатну - 12,7 року, трикімнатну - 15,5 року.
Ціни на вторинному ринку в Ужгороді (скриншот сайту ЛУН)
Яка вартість квартир у новобудовах
Житло у новобудовах Ужгорода також подорожчало, в середньому ціни підскочили на 5% у валюті.
Вартість житла на первинці:
- економ-клас - 730 доларів;
- комфорт - 970 доларів;
- бізнес - 1 150 доларів;
- преміум - 1 550 доларів.
Зараз у продажу 78 черг ЖК, 11 забудовників при купівлі житла надають розтермінування, у 2-ох - можна взяти квартиру за іпотечною програмою "єОселя".
Вартість квартир у новобудовах Ужгорода (скриншот сайту ЛУН)
Які ціни на оренду житла
Вартість оренди квартир в Ужгороді протягом пів року залишається стабільною із незначними періодичними коливаннями.
Скільки коштує оренда:
- однокімнатні квартири здають за 19 тисяч гривень;
- двокімнатні - 27 400 гривень;
- трикімнатні - 29 500 гривень.
В середньому на оренду однокімнатної квартири жителі Ужгорода витрачають 76% зарплати, двокімнатної - 110%, трикімнатної - 118%.
Ціни на оренду житла в Ужгороді (скриншот)
Читайте також про те, що у першій половині 2025 року вторинний ринок житла в Україні демонструє переважне зростання цін. Найдорожчими залишаються квартири у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Водночас найбільший приріст цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Харкові.
Раніше ми писали про те, що за останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.