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Квартири в Ужгороді знову злетіли в ціні: скільки коштує купити чи зняти житло у 2025

Ужгород, Середа 06 серпня 2025 08:00
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Квартири в Ужгороді знову злетіли в ціні: скільки коштує купити чи зняти житло у 2025 Що відбувається на ринку нерухомості в Ужгороді (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Після початку повномасштабного вторгнення Ужгород разом з Києвом та Львовом стабільно входить у трійку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. За останні пів року вартість житла тут знову зросла.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, які зараз ціни на квартири в Ужгороді.

Скільки коштує житло на вторинному ринку

Ціни за останні пів року на вторинному ринку Ужгорода зросли на 5-10%, залежно від виду житла:

  • однокімнатні квартири: +5%, середня ціна зараз - 63 тисячі доларів;
  • двокімнатні: + 6%, середня ціна - 90 тисяч доларів;
  • трикімнатні: + 10%, середня ціна - 110 тисяч доларів.

За даними ЛУН, щоб назбирати на однокімнатну квартиру в Ужгороді, потрібно відкладати всю зарплату протягом 8,9 року, двокімнатну - 12,7 року, трикімнатну - 15,5 року.

Квартири в Ужгороді знову злетіли в ціні: скільки коштує купити чи зняти житло у 2025Ціни на вторинному ринку в Ужгороді (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість квартир у новобудовах

Житло у новобудовах Ужгорода також подорожчало, в середньому ціни підскочили на 5% у валюті.

Вартість житла на первинці:

  • економ-клас - 730 доларів;
  • комфорт - 970 доларів;
  • бізнес - 1 150 доларів;
  • преміум - 1 550 доларів.

Зараз у продажу 78 черг ЖК, 11 забудовників при купівлі житла надають розтермінування, у 2-ох - можна взяти квартиру за іпотечною програмою "єОселя".

Квартири в Ужгороді знову злетіли в ціні: скільки коштує купити чи зняти житло у 2025Вартість квартир у новобудовах Ужгорода (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду житла

Вартість оренди квартир в Ужгороді протягом пів року залишається стабільною із незначними періодичними коливаннями.

Скільки коштує оренда:

  • однокімнатні квартири здають за 19 тисяч гривень;
  • двокімнатні - 27 400 гривень;
  • трикімнатні - 29 500 гривень.

В середньому на оренду однокімнатної квартири жителі Ужгорода витрачають 76% зарплати, двокімнатної - 110%, трикімнатної - 118%.

Квартири в Ужгороді знову злетіли в ціні: скільки коштує купити чи зняти житло у 2025Ціни на оренду житла в Ужгороді (скриншот)

Читайте також про те, що у першій половині 2025 року вторинний ринок житла в Україні демонструє переважне зростання цін. Найдорожчими залишаються квартири у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Водночас найбільший приріст цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Харкові.

Раніше ми писали про те, що за останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому.

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