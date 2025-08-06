Квартири в Ужгороді знову злетіли в ціні: скільки коштує купити чи зняти житло у 2025

Що відбувається на ринку нерухомості в Ужгороді (фото: Getty Images)

Після початку повномасштабного вторгнення Ужгород разом з Києвом та Львовом стабільно входить у трійку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. За останні пів року вартість житла тут знову зросла.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, які зараз ціни на квартири в Ужгороді.

Скільки коштує житло на вторинному ринку Ціни за останні пів року на вторинному ринку Ужгорода зросли на 5-10%, залежно від виду житла: однокімнатні квартири: +5%, середня ціна зараз - 63 тисячі доларів;

двокімнатні: + 6%, середня ціна - 90 тисяч доларів;

трикімнатні: + 10%, середня ціна - 110 тисяч доларів. За даними ЛУН, щоб назбирати на однокімнатну квартиру в Ужгороді, потрібно відкладати всю зарплату протягом 8,9 року, двокімнатну - 12,7 року, трикімнатну - 15,5 року. Ціни на вторинному ринку в Ужгороді (скриншот сайту ЛУН) Яка вартість квартир у новобудовах Житло у новобудовах Ужгорода також подорожчало, в середньому ціни підскочили на 5% у валюті. Вартість житла на первинці: економ-клас - 730 доларів;

комфорт - 970 доларів;

бізнес - 1 150 доларів;

преміум - 1 550 доларів. Зараз у продажу 78 черг ЖК, 11 забудовників при купівлі житла надають розтермінування, у 2-ох - можна взяти квартиру за іпотечною програмою "єОселя". Вартість квартир у новобудовах Ужгорода (скриншот сайту ЛУН) Які ціни на оренду житла Вартість оренди квартир в Ужгороді протягом пів року залишається стабільною із незначними періодичними коливаннями. Скільки коштує оренда: однокімнатні квартири здають за 19 тисяч гривень;

двокімнатні - 27 400 гривень;

трикімнатні - 29 500 гривень. В середньому на оренду однокімнатної квартири жителі Ужгорода витрачають 76% зарплати, двокімнатної - 110%, трикімнатної - 118%. Ціни на оренду житла в Ужгороді (скриншот)