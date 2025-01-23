Жилье в ипотеку. Сколько надо насобирать денег для первого взноса: данные по всей Украине

Для многих украинцев, которые хотят приобрести жилье, выходом может стать государственная ипотечная программа "єОселя". За два года ее функционирования выдали уже почти 14,5 тысячи кредитов на сумму 23,3 млрд гривен.

РБК-Украина рассказывает, кто может взять жилье в ипотеку и сколько надо денег для первого взноса.

Кто может воспользоваться программой и на каких условиях

Программа "єОселя" предоставляет возможность украинцам приобрести жилье в ипотеку и выплачивать за него до 20 лет по фиксированной ставке. С конца 2024 года эта программа переориентируется с рынка вторичной недвижимости на рынок первички, поскольку с помощью "єОсели" большинство заемщиков теперь смогут приобрести жилье в возрасте до 3 лет.

"Такое требование к возрасту жилья существенно усилит привлекательность недвижимости именно от застройщиков, причем жилья не только уже построенного, но и того, что еще строится. Это подтверждает и активность девелоперов в аккредитации своих проектов в программе", - говорят эксперты ЛУН.

С помощью этой ипотечной программы можно приобрести жилье в 195 домах от 89 застройщиков по всей Украине, по состоянию на начало декабря 2024 года.

Для кого действует программа:

граждан Украины от 18 лет;

не старше 70 лет на дату погашения;

платежеспособных;

без собственного жилья, или если оно меньше 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно (муж/жена и несовершеннолетние дети; или же жилье расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории);

важно, чтобы человек не фигурировал в санкционных списках и не участвовал в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.

Какие условия кредитования:

льготная ставка на весь срок кредита - 3% (для медиков, педагогов, военнослужащих, научных работников; для остальных - 7%);

максимальный срок кредита - 20 лет;

минимальный первоначальный взнос - 20%;

кредитуют банки-участники программы: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.

Жилье должно соответствовать ниже приведенным критериям.

Требования к жилью (скриншот)

Сколько надо денег для первого взноса по ипотеке

Сумма минимального взноса, необходимого для покупки квартиры в ипотеку, колеблется от 4 до 18 тысяч долларов, в зависимости от города расположения жилья.

Сумма первого взноса в разных городах:

Киев - 18 тысяч долларов (средняя стоимость жилья под ипотеку - 90 тысяч долларов)

Львов - 17 тысяч долларов (стоимость жилья - 84 тысячи долларов)

Ужгород - 11 тысяч долларов (стоимость жилья - 55 тысяч долларов)

Луцк и Черновцы - 10 тысяч долларов (стоимость жилья - 49 тысяч долларов)

Днепр - 10 тысяч долларов (стоимость жилья - 48 тысяч долларов)

Ровно - 9 тысяч долларов (стоимость жилья - 47 тысяч долларов)

Винница, Тернополь, Ивано-Франковск и Черкассы - 9 тысяч долларов (стоимость жилья - 45 тысяч долларов)

Полтава - 9 тысяч долларов (стоимость жилья - 43 тысячи долларов)

Хмельницкий - 8 тысяч долларов (стоимость жилья - 42 тысячи долларов)

Одесса - 8 тысяч долларов (стоимость жилья - 38 тысяч долларов)

Житомир - 7 тысяч долларов (стоимость жилья - 36 тысяч долларов)

Николаев - 7 тысяч долларов (стоимость жилья - 33 тысячи долларов)

Чернигов - 6 тысяч долларов (стоимость жилья - 29 тысяч долларов)

Харьков - 6 тысяч долларов (стоимость жилья - 28 тысяч долларов)

Запорожье и Сумы - 5 тысяч долларов (стоимость жилья - 23 тысячи долларов)

Кропивницкий - 4 тысячи долларов (стоимость жилья -18 тысяч долларов)

Данных о Херсоне и оккупированных территориях нет.

Отметим, что эксперты ЛУН рассчитали эти данные на основе средней стоимости квартир (уже построенных), которые попадают под критерии ипотечной программы "єОселя".

Сумма первого взноса в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)