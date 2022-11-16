ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В квартире в Одессе произошел взрыв, есть пострадавшие

Новина українською →
Одесса, Среда 16 ноября 2022 11:38
В квартире в Одессе произошел взрыв, есть пострадавшие Иллюстративное фото: в квартире в Одессе произошел взрыв, есть пострадавшие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В одной из квартир в Одессе произошел взрыв 16 ноября. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Два человека получили ранения в результате взрыва. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Жительница дома отметила, что перед взрывом слышала запах газа.

"Мы начали вызывать аварийную службу. Только соседка дозвонилась, произошел взрыв. Я побежала на второй этаж, там у меня муж был. У нас в двух комнатах полов нет, все провалилось вниз. Мужа выбросило вниз, где он остался лежать. Когда я подошла, он разговаривал, но у него была разбита голова и болел очень бок. Его забрала скорая", - сказала она.

Напомним, 14 ноября в квартире в Киеве возник пожар после взрыва портативного аккумулятора.

Ранее жителей призвали приобрести огнетушители, чтобы обезопасить жилье при отключении электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Взрыв Газ
NEWS
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму