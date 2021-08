У квартирі російського шпигуна в Німеччині виявили шеврон "Беркуту", - Daily Mail

У шпигунстві підозрюють 57-річного британця, якого називають Девідом Смітом. Він проживає в арендованій однокімнатній квартирі в місті Постдам поблизу Берліну.

У його квартирі виявили книжні полиці, які були заповнені російськими книгами та військовими історіями, зокрема, про 12-ту танкову дивізію СС. Також серед книг шпигунський роман "Якісне вбивство" та самовидана книга Девіда Айка "Тригер", наповнена теоріями змови.

Також у квартирі ймовірного шпигуна знайшли великий російський прапор та інші речі з російською символікою.

Фото: квартира російського шпигуна в Німеччині (by Anrew Young in Postdam, Germany for Mailonline)