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У квартирі російського шпигуна в Німеччині виявили шеврон "Беркуту", - Daily Mail

Автор: Дмитро Левицький

У Німеччині провели обшук у квартирі охоронця британського посольства, якого запідозрили у шпигунстві на розвідку Росії. У нього вдома знайшли багато російської символіки, а також шеврон розформованого українського полку міліції "Беркут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання Daily Mail.

У шпигунстві підозрюють 57-річного британця, якого називають Девідом Смітом. Він проживає в арендованій однокімнатній квартирі в місті Постдам поблизу Берліну.

У його квартирі виявили книжні полиці, які були заповнені російськими книгами та військовими історіями, зокрема, про 12-ту танкову дивізію СС. Також серед книг шпигунський роман "Якісне вбивство" та самовидана книга Девіда Айка "Тригер", наповнена теоріями змови.

Також у квартирі ймовірного шпигуна знайшли великий російський прапор та інші речі з російською символікою.

Фото: квартира російського шпигуна в Німеччині (by Anrew Young in Postdam, Germany for Mailonline)

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