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В квартире российского шпиона в Германии обнаружили шеврон "Беркута", - Daily Mail

Автор: Дмитрий Левицкий

В Германии провели обыск в квартире охранника британского посольства, которого заподозрили в шпионаже на разведку России. У него дома нашли много российской символики, а также шеврон расформированного украинского полка милиции "Беркут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание Daily Mail.

В шпионаже подозревают 57-летнего британца, которого называют Дэвидом Смитом. Он проживает в съемной однокомнатной квартире в городе Постдам вблизи Берлина.

В его квартире обнаружили книжные полки, которые были заполнены российскими книгами и военными историями, в частности, о 12-й танковой дивизии СС. Также среди книг шпионский роман "Качественное убийство" и самоизданная книга Дэвида Айка "Триггер", наполненная теориями заговора.

Также в квартире предполагаемого шпиона нашли большой российский флаг и другие вещи с российской символикой.

Фото: квартира российского шпиона в Германии (by Anrew Young in Postdam, Germany for Mailonline)

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