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Кваліфікаційні турніри до Олімпіади у легкій атлетиці призупинені

Новини » Спорт     08.04.2020 - 13:14
Кваліфікаційні турніри до Олімпіади у легкій атлетиці призупинені
Фото: ілюстроване зображення (olympic.org)

Атлети, чкі раніше завоювали ліцензії, збережуть право брати участь в Іграх

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) оголосила про припинення кваліфікаційних турнірів до Олімпійських ігор в Токіо з 6 квітня до 30 листопада 2020 року. Про це йдеться на сайті організації.

Протягом цього періоду всі результати спортсменів і раніше будуть реєструватися, але не будуть враховуватися при розподілі місць на Ігри у 2021 році, а збережуться як особисті досягнення. Водночас, атлети, які раніше завоювали право участі, збережуть свої путівки на Олімпіаду.

Якщо ситуація з коронавірусною інфекцією зміниться в кращу сторону, то 1 грудня кваліфікаційний період відновиться. Він триватиме до 31 травня 2021 року, тобто буде довшим на чотири місяці, ніж повинен був бути спочатку.

Олімпійські ігри в Токіо, які повинні були пройти влітку цього року, перенесено на 2021 рік. Старт запланований 23 липня, останній день - 8 серпня. Паралімпійські ігри при цьому пройдуть з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.

Раніше World Athletics оголосила про перенесення чемпіонату світу з легкої атлетики. Він повинен був пройти в Юджині, штат Орегон, з 6 по 15 серпня 2021 року, але тепер відбудеться не раніше 2022.

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