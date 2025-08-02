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Кузнецова сняли с луганской ячейки "Слуги народа" и хотят исключить из партии

Фото: Алексей Кузнецов (facebook.com/Olexiy.Kuznetsov)
Автор: Эдуард Ткач

Нардепа Алексея Кузнецова сняли с руководства луганской ячейки "Слуги народа" и хотят исключить из партии. Причиной стало дело о коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политической партии "Слуга народа" в Telegram.

"В связи с уголовным производством в отношении народного депутата Алексея Кузнецова, политическая партия "Слуга народа" приняла решение отстранить его от руководства областной организацией партии", - говорится в заявлении.

Также там добавили, что дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении Кузнецова из партии.

"Ожидаем честного и объективного рассмотрения дела в суде. Для партии принципиальным является то, что ответственность за коррупционные действия должны нести все, независимо от должности, статуса или политической силы", - заявили в "Слуге народа".

Кроме того, в СН отметили, что поддерживают работу НАБУ и САП в борьбе с коррупцией.

Что предшествовало

Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", - рассказали в САП.

Также там уточнили, что на взятке были разоблачены действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, и военнослужащие Нацгвардии.

Впоследствии стало известно, что речь идет о нардепе Алексее Кузнецове. Кроме того, позже в САП уточнили, что речь идет и о бывшем главе Луганской ОГА. По данным источников РБК-Украина, имеется в виду Сергей Гайдай.

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КоррупцияСлуга народа