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Кузнєцова зняли з луганського осередку "Слуги народу" і хочуть виключити з партії

Фото: Олексій Кузнєцов (facebook.com/Olexiy.Kuznetsov)
Автор: Едуард Ткач

Нардепа Олексія Кузнєцова зняли з керівництва луганського осередку "Слуги народу" і хочуть виключити з партії. Причиною стала справа про корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичної партії "Слуга народу" в Telegram.

"У зв’язку з кримінальним провадженням стосовно народного депутата Олексія Кузнєцова, політична партія "Слуга народу" ухвалила рішення відсторонити його від керівництва обласною організацією партії", - йдеться у заяві.

Також там додали, що дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення Кузнєцова з партії.

"Очікуємо на чесний та об’єктивний розгляд справи у суді. Для партії принциповим є те, що відповідальність за корупційні дії мають нести всі, незалежно від посади, статусу чи політичної сили", - заявили в "Слузі народу".

Крім того, в СН наголосили, що підтримують роботу НАБУ і САП у боротьбі з корупцією.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.

"Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - розповіли у САП.

Також там уточнили, що на хабарі було викрито чинного народного депутата України, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, і військовослужбовців Нацгвардії.

Згодом стало відомо, що мова йде про нардепа Олексія Кузнєцова. Крім того, пізніше у САП уточнили, що мова йде і про колишнього главу Луганської ОВА. За даними джерел РБК-Україна, мається на увазі Сергій Гайдай.

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