Кузнєцова зняли з луганського осередку "Слуги народу" і хочуть виключити з партії

"У зв’язку з кримінальним провадженням стосовно народного депутата Олексія Кузнєцова, політична партія "Слуга народу" ухвалила рішення відсторонити його від керівництва обласною організацією партії", - йдеться у заяві.

Також там додали, що дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення Кузнєцова з партії.

"Очікуємо на чесний та об’єктивний розгляд справи у суді. Для партії принциповим є те, що відповідальність за корупційні дії мають нести всі, незалежно від посади, статусу чи політичної сили", - заявили в "Слузі народу".

Крім того, в СН наголосили, що підтримують роботу НАБУ і САП у боротьбі з корупцією.