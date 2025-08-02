Кузнецов под прицелом НАБУ: кем является нардеп из дела о коррупции на дронах

Кузнецов - народный депутат Украины от партии "Слуга народа". Был избран на 106-м избирательном округе, в состав которого входит Северскодонецк, часть города Кадиевка и часть Попаснянского района Луганской области.

Стоит отметить, что Кузнецов является одним из тех, кто поддержал скандальный закон №12414, который предусматривает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Что известно о нардепе Кузнецове

Кузнецов родился 2 декабря 1979 года в городе Северскодонецк (до переименования - Северодонецк) Луганской области. Получил высшее образование, окончив факультет "Экономика и предпринимательство" Восточноукраинского национального университета имени В. Даля.

До политической карьеры занимался предпринимательской деятельностью. В 2019 году Алексей Кузнецов баллотировался на парламентские выборы в составе партии "Слуга народа" на 106-м округе. На момент избрания был безработным.

Во время предвыборной кампании Кузнецов организовал в Северодонецке бесплатный концерт известной украинской певицы. Подобное мероприятие местные расценили как косвенный подкуп избирателей.

На выборах получил 24,69% голосов избирателей.

Кузнецов также является членом Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В то же время он является учредителем таких компаний как:

ООО "8ТЕК",

ДК "Коммунальщик",

ООО "ТД Автошина".

Во время работы в Верховной Раде отличился поддержкой скандальных законопроектов, которые увеличивают коррупционные риски. В частности, в конце 2022 года он проголосовал за градостроительную реформу №5655.

Одна из ключевых проблем этого законопроекта заключается в том, что граждане Украины не смогут качественно влиять на восстановление, а застройщики будут контролировать сами себя.

Этот законопроект имел коррупционные риски, что вызвало сопротивление общественности. Закон не подписан президентом, поэтому не работает.

А уже в этом году нардеп проголосовал за закон №12414, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов и передал их под контроль генпрокурору.