Вспышка гепатита А: в Виннице школьников переведут на онлайн обучение

Все школы Винницы с понедельника, 30 октября, будут переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.

Как пояснили в горсовете, решение о дистанционном обучении принято в целях безопасности детей.

"Такое решение связано со стремительным ростом количества больных гепатитом А в нашем обществе. Так что на ближайший период инициировали онлайн-обучение, ведь здоровье и безопасность винничан - важны. В дальнейшем будем следить за ситуацией", - пояснила директор департамента образования городского. совета Оксана Яценко.

В то же время – детские садики продолжат свою работу.

По последним официальным данным от Центра контроля и профилактики болезней Винницкой области было госпитализировано 135 пациентов. Среди этих случаев госпитализаций пациентов лабораторно было подтверждено 122 случая гепатита А.

Ранее сообщалось о 80 госпитализированных с подтвержденным диагнозом гепатит А в одном из районов Винницы. Такие данные медики озвучивали 24 октября.

Что представляет собой гепатит А

Заражение происходит при употреблении загрязненных пищевых продуктов, воды через немытые руки, предметы домашнего обихода (посуда, белье, полотенце, игрушки и др.), которыми пользовался больной.

Инфекция попадает в организм через слизистую желудочно-кишечного тракта. Как ни банально, но главным методом профилактики от гепатита А является тщательное мытье рук. Возбудитель поражает печень.

Отметим, в 2019 году вспышка гепатита А была зафиксирована в Кировоградской области.

Ранее в Минздраве Украины подробно объяснили, чем опасен вирус гепатита А и каковы его симптомы.

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