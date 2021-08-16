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Кузін назвав умови попадання регіону в "жовту" зону карантину

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 13:45
Кузін назвав умови попадання регіону в "жовту" зону карантину Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін назвав умову запровадження в регіоні підвищеного рівня епіднебезпеки. Показники повинні бути підвищеними на протязі трьох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на заяву санлікаря в інтерв'ю "Укрінформу".

"Лише у тому випадку, коли ми будемо бачити перевищення впровдовж трьох і більше днів по одному регіону, то область може ініціювати через відповідну комісію ТЕБ та НС на локальному рівні перехід на наступний рівень епіднебезпеки", - сказав він.

За його словами, МОЗ працює з кожною областю окремо і зараз не бачить таких лідерів, стосовно яких треба вводити навіть жовтий рівень епіднебезпеки.

"Навіть показники в Києві, незважаючи на те, що інколи зростає госпіталізація, ще не перевищують граничні, і, відповідно, немає підстав говорити, що треба переходити на інший рівень", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити карантин в країні до 1 жовтня. В Україні діють чотири зони карантину ("червона", "помаранчева", "жовта" і "зелена"). Зараз всі області в "зеленій" зоні, де діє масковий режим і соціальна дистанція.

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