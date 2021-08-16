Кузин назвал условия попадания региона в "желтую" зону карантина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление санврача в интервью " Укринформу ".

"Только в том случае, когда мы будем видеть превышение в течение трех и более дней по одному региону, то область может инициировать через соответствующую комиссию ТЭБ и ЧС на локальном уровне да переход на следующий уровень эпидопасности", - сказал он.

По его словам, Минздрав работает с каждой областью отдельно и сейчас не видит таких лидеров, в отношении которых надо вводить даже желтый уровень эпидопасности.

"Даже показатели в Киеве, несмотря на то, что иногда растет госпитализация, еще не превышают предельные, и, соответственно, нет оснований говорить, что надо переходить на другой уровень", - сказал он.