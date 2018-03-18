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Міжнародні партнери України не визнають "вибори" в окупованому Криму , - Порошенко

НовиниПолітика    18.03.2018 - 18:31
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Выборы президента РВ в Крыму не признают на международном уровне

Міжнародні партнери України не визнають "вибори" президента Росії в окупованому Криму. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час візиту до Кувейту, передає прес-служба глави держави.

"Звичайно, що ми спостерігаємо і незаконні вибори - вибори президента Російської федерації. Незаконні на території окупованого Криму", - підкреслив Порошенко.

Президент повідомив, що останні декілька днів мав інтенсивні міжнародні контакти.

"І ми отримали запевнення щодо невизнання виборів президента Росії в Криму. Єдиний президент, якого буде обирати Крим, буде президент України. Я з цього приводу не маю жодного сумніву", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, під час виборів президента Росії сьогодні, 18 березня 2018 року, на виборчих дільницях в окупованому Криму спостерігається низька явка.

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Теги: выборы, Вибори в Росії
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