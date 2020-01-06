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Кувейт спростував надання бази для авіаудару США по Іраку

Новини » Політика     06.01.2020 - 15:46
Кувейт спростував надання бази для авіаудару США по Іраку
Фото: Касем Сулеймані (з відкритих джерел)

Військові Кувейту закликали не публікувати і не поширювати неправдиву інформацію

Кувейт спростував інформацію в ЗМІ про надання бази для удару США по території Іраку, в результаті якого ліквідований Касем Сулеймані. Про це в Twitter повідомило командування збройними силами Кувейту.

Військові Кувейту закликали не публікувати і не поширювати неправдиву інформацію.

"Кувейтські бази не використовувалися в цих операціях", - повідомили в командуванні ЗС.

Касем Сулеймані був убитий в ніч на 3 січня в результаті авіаудару США в районі аеропорту Багдада. Ця операція була проведена за наказом президента Дональда Трампа. У Міноборони США заявили, що Сулеймані причетний до організації атак на бази міжнародної коаліції в Іраку.

Нагадаємо, іракська влада почала підготовку механізму виведення іноземних військ з країни. Іракський уряд обмежив наземне і повітряне пересування сил міжнародної коаліції.

РБК-Україна писало, що 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

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