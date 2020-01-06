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Кувейт опроверг предоставление базы для авиаудара США по Ираку

Новости » Политика     06.01.2020 - 15:46
Кувейт опроверг предоставление базы для авиаудара США по Ираку
Фото: Касем Сулеймани (из открытых источников)

Военные Кувейта призвали не публиковать и не распространять ложную информацию

Кувейт опроверг появившуюся в СМИ информацию о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого ликвидирован Касем Сулеймани. Об этом в Twitter сообщило командование вооруженными силами Кувейта.

Военные Кувейта призвали не публиковать и не распространять ложную информацию.

"Кувейтские базы не использовались в этих операциях", - сообщили в командовании ВС.

Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада. Эта операция была проведена по приказу президента Дональда Трампа. В Минобороны США заявили, что Сулеймани причастен к организации атак на базы международной коалиции в Ираке.

Напомним, иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.

РБК-Украина писало, что 3 января США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касем Сулеймани.

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