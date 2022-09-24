В Якутии под мобилизацию попали многодетные отцы, власти просят вернуть их домой

В Якутии в рамках мобилизации военкоматы призывают многодетных отцов. Местные власти называют это "ошибкой" и требуют вернуть их домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Якутии Айсена Николаева.

"Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16-ти лет... Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась", - сообщил он.

По словам главы Якутии, теперь призыв по мобилизации будут контролировать не только военкоматы, но администрацией региона.