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Вертоліт NASA здійснив 15 політ над Червоною планетою. Відзначився новою фотографією

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Вівторок 09 листопада 2021 20:39
Вертоліт NASA здійснив 15 політ над Червоною планетою. Відзначився новою фотографією Фото: вертоліт NASA здійснив 15 політ над Червоною планетою (twitter.com/NASAJPL)
Автор: Сергій Пишкін

Мінігелікоптер Ingenuity, який прибув до Червоної планети разом зі своїм "товаришем" марсоходом Perseverance здійснив п’ятнадцятий політ. Він тривав довше ніж 2 хвилини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Лабораторії реактивного руху NASA.

"Марсовий гелікоптер успішно завершив свій 15-ий політ на Марсі. Він тривав 128,8 секунди", - пише пресслужба.

Зазначається, що Ingenuity зробив декілька нових фотографій, які пізніше будуть передані на Землю для подальшого їх вивчення.

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