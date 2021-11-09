Вертоліт NASA здійснив 15 політ над Червоною планетою. Відзначився новою фотографією
Мінігелікоптер Ingenuity, який прибув до Червоної планети разом зі своїм "товаришем" марсоходом Perseverance здійснив п’ятнадцятий політ. Він тривав довше ніж 2 хвилини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Лабораторії реактивного руху NASA.
"Марсовий гелікоптер успішно завершив свій 15-ий політ на Марсі. Він тривав 128,8 секунди", - пише пресслужба.
Зазначається, що Ingenuity зробив декілька нових фотографій, які пізніше будуть передані на Землю для подальшого їх вивчення.
The #MarsHelicopter successfully completed its 15th flight on Mars. It flew for 128.8 seconds. Preliminary localization places us within our targeted landing zone. Ingenuity opportunistically took images of science interest and they'll be processed soon. https://t.co/gTmZnzuVOo pic.twitter.com/ZV3ZQprPnw— NASA JPL (@NASAJPL) November 8, 2021