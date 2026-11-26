Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал войну в Украине как "прокси-войну" Европы, которая, по его словам, финансирует и снабжает оружием украинцев для противостояния России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кушнера СЕО медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера.

На этом зять Трампа не остановился и поставил под сомнение обоснованность опасений европейских стран по поводу возможного вторжения РФ.

Кушнер заявил, что человечество живет в невероятно опасное время, когда новая волна эскалации может накрыть мир в любой момент.

"Пока эта война частично ограничивается Украиной, но фактически стала прокси-войной, где Европа финансирует и вооружает Украину против России. И не понадобится много просчетов для сильной эскалации этой ситуации,", - цинично заявил спецпредставитель президента США.

Более того, Кушнер пожаловался на то, что Украина выдвигает "слишком большие требования" относительно гарантий безопасности.

Зять Трампа утверждает, что Киев стремится получить от союзников еще более конкретные обязательства, чем предусмотрены статьей 5 Североатлантического договора. По его мнению, другие страны не могут предоставить такие гарантии.

Журналист также поинтересовался, могло ли вступление Украины в НАТО еще в 2008 году предотвратить полномасштабную войну. Кушнер признал, что такой сценарий действительно мог бы сработать, однако допустил и противоположный вариант - членство Украины в Альянсе могло бы ускорить начало войны на одно или даже два десятилетия.

Как считает зять Трампа, для России это всегда было "красной линией", а ее действия в такой ситуации сложно спрогнозировать.

Кроме того, Кушнер заявил, что на протяжении последней тысячи лет на Россию якобы регулярно кто-то нападал.

"И эти нападения всегда происходили через коридор, которым сейчас является современная Украина. И я думаю об этом с российской точки зрения. Опять же, я не занимаю чью-либо сторону, но я пытаюсь выслушать обе стороны, поговорить с ними, понять их взгляды, чтобы найти общий язык", - заявил зять Трампа.

По его словам, Москва воспринимает НАТО как провокационную силу, которая расширяется на восток.

Кушнер заверил, что в ходе переговоров с представителями России команда Трампа пыталась выработать такие решения, которые не создавали бы ощущения угрозы ни у одной из сторон.

По его мнению, опасения как стран Альянса, так и России якобы обусловлены недопониманием и недостаточной коммуникацией.