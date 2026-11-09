Кушнер заинтриговал переговорами до встречи в Абу-Даби: кого пригласили

США собирают партнеров по НАТО и представителей ЕС и Украины на встречу перед мирными переговорами в Абу-Даби 10-11 ноября. Речь идет об архитектуре безопасности послевоенного мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Джареда Кушнера в Х.
Кушнер отметил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну России против Украины.
"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы найти переговорное решение, которое обеспечит длительный мир и создаст условия для суверенной, безопасной и преуспевающей Украины в более стабильной среде Европы", - говорит он.
Спецпредставитель Трампа анонсировал перед началом двухдневных трехсторонних переговоров с Украиной и Россией в Абу-Даби встречу с партнерами по:
Цель - продолжить тесные консультации и координацию европейской безопасности и послевоенного будущего Украины.
Кушнер напомнил, что переговоры в Абу-Даби будут первыми трехсторонними встречами с февраля 2026 года.
Целью их он назвал "объединить Украину и Россию для прямого обсуждения их послевоенных обеспокоенностей, предложений и потенциальных решений".
Кушнер выразил надежду, что эти обсуждения:
Кушнер считает, что достижение всеобъемлющего и длительного урегулирования в войне РФ против Украины также потребует прямого привлечения России и Европы относительно более широких договоров безопасности.
Спецпредставитель Трампа напомнил 4 приоритета предстоящих переговоров:
Кушнер напомнил, что важной частью переговоров является поощрение всех сторон серьезно задуматься над тем, что после войны.
По его мнению, существующие европейские договоры безопасности и институты дают важную основу для этой работы.
"Наша надежда - добиться существенного прогресса, установить практический путь вперед и помочь создать условия для продолжительного мира", - отметил он.
Ранее РБК-Украина писало, что Вашингтон предлагает обсуждать будущую безопасность Европы с прекращением войны в Украине. Впрочем, европейские чиновники видят в таком подходе риски.
Кроме того, США выдвигают новую идею по архитектуре безопасности Европы. Тем не менее, она может нести риски как для европейского континента, так и для Украины, заявил президент Владимир Зеленский.
Также Трамп заявил: в рамках завершения войны в Украине может быть достигнуто масштабное соглашение. Причем она коснется не только Украины, но и выйдет за ее пределы.
Его слова о скором соглашении прозвучали в контексте того, что 5 ноября он встречался с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.