Мирные переговоры по Украине имеют значительный прогресс и будут продолжены. Этому способствуют три ключевых "столпа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпосланника США Джареда Кушнера в соцсети X.
Кушнер заверил, что США стремятся покончить с войной в Украине и огромными человеческими страданиями.
По его словам, сегодня переговорщики разговаривали с:
Кушнер говорит, что обсуждение касалось достигнутого прогресса и последующих шагов в мирном процессе. Главное, по его мнению, способствовать прямому взаимодействию между Европой и Россией, которое в значительной степени отсутствовало в течение последних четырех лет.
"Важно, чтобы обе стороны напрямую слышали беспокойство и предложения друг друга, работая над более стабильным и безопасным будущим для Европы", - говорит он.
Также началась подготовка повестки дня предстоящей многосторонней встречи, которая состоится в ближайшее время.
Кушнер уверен, что НАТО будет оставаться критически важным столбом европейской безопасности.
"Наша цель - опираться на существующие европейские институции и соглашения, укрепляя обязательства по безопасности, коммуникации, прозрачности и механизмам деэскалации, чтобы достигнутый нами мир мог продолжаться", - заявил он.
По его словам, они со Стивом Уиткоффом определили, что успешным результатом для Украины будет ее существование как суверенной, безопасной и преуспевающей страны, свободной определять свое будущее.
По его мнению, прогресс для Украины в мирных переговорах достигнут благодаря трем основным столпам:
"Вместе эти элементы могут дать Украине силу, безопасность, свободу и уверенность для переговоров с Россией по оставшимся сложным вопросам и построению лучшего будущего для своего народа", - говорит спецпосланник.
Кушнер заверил, что любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной, хотя важные вызовы остаются.
"Но мы достигаем прогресса, в тесной координации с РФ, Украиной и Европой, в направлении достижения результата, который может покончить с этой войной, укрепить европейскую безопасность и создать основу для крепкого мира", - отметил Кушнер.
Ранее РБК-Украина писало, что США работают над организацией прямых контактов между Москвой и европейскими партнерами и готовят повестку дня следующего раунда трехсторонних переговоров.
По словам Кушнера, после трехсторонних встреч и разговоров с Путиным и Зеленским, он и Уиткофф продолжают тесные консультации с Россией, Украиной и европейскими партнерами.
16 ноября украинская переговорная команда провела разговор с представителями США и Европы. В ней принимали участие американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Также стало известно, что ЕС стремится присоединиться к переговорам по завершению войны в Украине. Среди возможных вариантов - проведение следующего раунда встреч на территории Европы.
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ еще не согласовала участие представителей Европы в следующем раунде мирных переговоров по Украине.