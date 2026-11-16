Мирные переговоры по Украине

Кушнер заверил, что США стремятся покончить с войной в Украине и огромными человеческими страданиями.

По его словам, сегодня переговорщики разговаривали с:

помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым;

украинской стороной,

европейскими партнерами (советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии),

представителями ЕС и НАТО.

Кушнер говорит, что обсуждение касалось достигнутого прогресса и последующих шагов в мирном процессе. Главное, по его мнению, способствовать прямому взаимодействию между Европой и Россией, которое в значительной степени отсутствовало в течение последних четырех лет.

"Важно, чтобы обе стороны напрямую слышали беспокойство и предложения друг друга, работая над более стабильным и безопасным будущим для Европы", - говорит он.

Также началась подготовка повестки дня предстоящей многосторонней встречи, которая состоится в ближайшее время.

Три ключевых "столпа" успеха Украины

Кушнер уверен, что НАТО будет оставаться критически важным столбом европейской безопасности.

"Наша цель - опираться на существующие европейские институции и соглашения, укрепляя обязательства по безопасности, коммуникации, прозрачности и механизмам деэскалации, чтобы достигнутый нами мир мог продолжаться", - заявил он.

По его словам, они со Стивом Уиткоффом определили, что успешным результатом для Украины будет ее существование как суверенной, безопасной и преуспевающей страны, свободной определять свое будущее.

По его мнению, прогресс для Украины в мирных переговорах достигнут благодаря трем основным столпам:

Прочным, надежным гарантиям безопасности для защиты Украины от предстоящей агрессии. Пути к членству в ЕС, что закрепляет долгосрочное будущее Украины в Европе. Комплексному послевоенному плану процветания, разработанному вместе с европейскими партнерами, Всемирным банком и другими, для поддержки финансовой стабильности, реконструкции, инвестиций и долгосрочного экономического роста Украины.

"Вместе эти элементы могут дать Украине силу, безопасность, свободу и уверенность для переговоров с Россией по оставшимся сложным вопросам и построению лучшего будущего для своего народа", - говорит спецпосланник.

Кушнер заверил, что любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной, хотя важные вызовы остаются.

"Но мы достигаем прогресса, в тесной координации с РФ, Украиной и Европой, в направлении достижения результата, который может покончить с этой войной, укрепить европейскую безопасность и создать основу для крепкого мира", - отметил Кушнер.