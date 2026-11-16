Мирні переговори щодо України мають значний прогрес і будуть продовжені. Цьому сприяють три ключових "стовпи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпосланця США Джареда Кушнера в соцмережі X.
Кушнер запевнив, що США прагнуть покласти край війні в Україні та величезним людським стражданням.
За його словами, сьогодні переговірники розмовляли з:
Кушнер каже, що обговорення стосувалося досягнутого прогресу та наступних кроків в мирному процесі. Головне, на його думку, сприяти прямій взаємодії між Європою та Росією, яка значною мірою була відсутня протягом останніх чотирьох років.
"Важливо, щоб обидві сторони безпосередньо чули занепокоєння та пропозиції одна одної, працюючи над більш стабільним та безпечним майбутнім для Європи", - каже він.
Також почалася підготовка порядку денного наступної багатосторонньої зустрічі, яка відбудеться найближчим часом.
Кушнер впевнений, що НАТО залишатиметься критично важливим стовпом європейської безпеки.
"Наша мета - спиратися на існуючі європейські інституції та угоди, зміцнюючи зобов'язання щодо безпеки, комунікацію, прозорість та механізми деескалації, щоб досягнутий нами мир міг тривати", - заявив він.
За його словами, вони зі Стівом Віткоффом визначили, що успішним результатом для України буде її існування як суверенної, безпечної та процвітаючої країни, вільної визначати своє майбутнє.
На його думку, прогресу для України у мирних переговорах досягнуто завдяки трьом основним стовпам:
"Разом ці елементи можуть дати Україні силу, безпеку, свободу та впевненість для переговорів з Росією щодо складних питань, що залишилися, та побудови кращого майбутнього для свого народу", - каже спецпосланець.
Кушнер запевнив, що будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною, хоча важливі виклики залишаються.
"Але ми досягаємо прогресу, у тісній координації з РФ, Україною та Європою, у напрямку досягнення результату, який може покласти край цій війні, зміцнити європейську безпеку та створити основу для міцного миру", - зауважив Кушнер.
Раніше РБК-Україна писало, що США працюють над організацією прямих контактів між Москвою та європейськими партнерами і готують порядок денний наступного раунду тристоронніх переговорів.
За словами Кушнера, після тристоронніх зустрічей і розмов з Путіним та Зеленським він і Віткофф продовжують тісні консультації з Росією, Україною та європейськими партнерами.
Крім того, 16 листопада українська переговорна команда провела розмову з представниками США та Європи. В ній брали участь американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер.
Також стало відомо, що ЄС прагне приєднатися до переговорів щодо завершення війни в Україні. Серед можливих варіантів - проведення наступного раунду зустрічей на території Європи.
Натомість помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що РФ ще не погодила участь представників Європи у наступному раунді мирних переговорів щодо України.