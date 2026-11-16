Мирні перемовини по Україні

Кушнер запевнив, що США прагнуть покласти край війні в Україні та величезним людським стражданням.

За його словами, сьогодні переговірники розмовляли з:

помічником російського диктатора Володимира Путіна Юрієм Ушаковим;

українською стороною,

європейськими партнерами (радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії),

представниками ЄС та НАТО.

Кушнер каже, що обговорення стосувалося досягнутого прогресу та наступних кроків в мирному процесі. Головне, на його думку, сприяти прямій взаємодії між Європою та Росією, яка значною мірою була відсутня протягом останніх чотирьох років.

"Важливо, щоб обидві сторони безпосередньо чули занепокоєння та пропозиції одна одної, працюючи над більш стабільним та безпечним майбутнім для Європи", - каже він.

Також почалася підготовка порядку денного наступної багатосторонньої зустрічі, яка відбудеться найближчим часом.

Три ключові "стовпи" успіху України

Кушнер впевнений, що НАТО залишатиметься критично важливим стовпом європейської безпеки.

"Наша мета - спиратися на існуючі європейські інституції та угоди, зміцнюючи зобов'язання щодо безпеки, комунікацію, прозорість та механізми деескалації, щоб досягнутий нами мир міг тривати", - заявив він.

За його словами, вони зі Стівом Віткоффом визначили, що успішним результатом для України буде її існування як суверенної, безпечної та процвітаючої країни, вільної визначати своє майбутнє.

На його думку, прогресу для України у мирних переговорах досягнуто завдяки трьом основним стовпам:

Міцним, надійним гарантіям безпеки для захисту України від майбутньої агресії. Шляху до членства в ЄС, що закріплює довгострокове майбутнє України в Європі. Комплексному післявоєнному плану процвітання, розробленому разом з європейськими партнерами, Світовим банком та іншими, для підтримки фінансової стабільності, реконструкції, інвестицій та довгострокового економічного зростання України.

"Разом ці елементи можуть дати Україні силу, безпеку, свободу та впевненість для переговорів з Росією щодо складних питань, що залишилися, та побудови кращого майбутнього для свого народу", - каже спецпосланець.

Кушнер запевнив, що будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною, хоча важливі виклики залишаються.

"Але ми досягаємо прогресу, у тісній координації з РФ, Україною та Європою, у напрямку досягнення результату, який може покласти край цій війні, зміцнити європейську безпеку та створити основу для міцного миру", - зауважив Кушнер.