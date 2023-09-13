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Курьезов не ожидают. В ВР спрогнозировали сроки повторного голосования по е-декларированию

Киев, Среда 13 сентября 2023 21:35
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Курьезов не ожидают. В ВР спрогнозировали сроки повторного голосования по е-декларированию Фото: Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Верховной раде планируют принять закон об электронном декларировании с учетом предложений президента Владимира Зеленского до конца сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии в эфире телемарафона.

"Таково требование гражданского общества (речь о е-декларировании с открытым реестром - ред.), мы воспринимаем это нормально, конструктивно. Президент вернул. Мы проголосуем. Я думаю, что до конца этого месяца все будет проголосовано и подписано. Курьезов я не ожидаю", - отметил Арахамия.

Закон о е-декларировании

Напомним, электронное декларирование для чиновников отменили после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Сейчас такую норму решили вернуть. Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки насчет открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон.

Глава государства так и сделал. Он также призвал парламентариев принять новый закон с учетом нормы об открытом реестре.

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