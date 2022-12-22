Куртуа и три героя ЧМ-2022 соревнуются за приз лучшему вратарю ФИФА

Часть списка номинантов на награду The Best лучшему голкиперу по итогам года обнародовала Международная федерация футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

За титул борются минимум 7 стражей ворот. Трое из них попали со своими сборными в четверку сильнейших на ЧМ-2022.

На приз претендуют чемпион мира Эмильяно Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина), голкипер сборной Марокко Яссин Буну ("Севилья"), бельгийский вратарь Тибо Куртуа ("Реал"), бронзовый призер Мундиаля в Катаре Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб, Хорватия), кипер "Милана" Майк Меньян (Франция) и немецкий ветеран Мануэль Нойер ("Бавария"). При определении победителя будут учитывать уровень выступлений со старта сезона 2021/22 до финала Кубка мира.

Лучшим вратарем года ФИФА по итогам 2021-го стал Эдуар Менди. Голкипер сборной Сенегала тогда изрядно помог лондонскому "Челси" торжествовать в Лиге чемпионов 2020/21. Церемония награждения The Best-2022 состоится 27 февраля.

После финального матча ЧМ-2022 ФИФА раздала призы лучшим игрокам турнира. Награды достались представителям сборных Аргентины, Франции, Хорватии и Англии. В частности, аргентинец Мартинес получил "Золотую перчатку" Мундиаля.