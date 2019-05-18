Курц наполягає на відставці глави МВС Австрії

Канцлер Австрії Себастьян Курц наполягає на відставці глави МВС Герберта Кікля, який представляє Австрійську партію свободи. Про це повідомляє Kurier.

Австрійська народна партія, яку очолює Курц, поставила умовою збереження коаліції з партією свободи відставку Герберта Кікля. Разом з тим в Партії свободи радше готові вийти з коаліції, ніж поступитися главою МВС.

Нагадаємо, у Відні біля офісу канцлера Австрії Себастьяна Курца зібрався мітинг, учасники якого вимагають відставки чинного уряду на тлі скандалу з віце-канцлером країни Гайнцом-Крістіаном Штрахе.

РБК-Україна писало, що посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку. В опублікованій заяві вказується, що віце-канцлер більше не є лідером Партії Свободи та більше не буде працювати в уряді країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Австрії вимагають відставки віце-канцлера через змову з росіянами. За інформацією видання на основі відео, в 2017 році віце-канцлер Австрії Штрахе і голова фракції австрійської Партії Свободи (АПС) у парламенті Йоганн Гуденус заявили про готовність передати низку державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо та надасть фінансову допомогу АПС перед парламентськими виборами.