Канцлер Австрії виключає співпрацю з віце-канцлером Штрахе

Фото: Себастьян Курц (flickr.com)

Штрахе на посаді віце-канцлера може замінити міністр транспорту

Канцлер Австрії Себастьян Курц виключає співпрацю з віце-канцлером Хайнцом-Крістіаном Штрахе через його можливу змову з росіянами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел в правлячій австрійській коаліції, Курц відмовиться від співпраці з представником радикальної Партії свободи Штрахе, якого підозрюють у змові з росіянами. При цьому є варіант, що коаліція буде збережена, а Штрахе на посаді змінить інший представник радикалів.

Так, новим віце-канцлером Австрії може стати міністр транспорту Ноберт Хофер, який вважається заступником лідера Парії свободи.

Зазначається, що офіційна заява про звільнення Штрахе з посади віце-канцлера буде зроблена в суботу, 18 травня.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Suddeutsche Zeitung повідомило, що має відео на якому Штрахе і голова фракції Партії свободи у парламенті Йоганн Гуденус в 2017 році заявили про готовність передати низку державних будівельних замовлень фірмам племінниці російського олігарха, якщо та надасть фінансову допомогу перед парламентськими виборами.

Додамо, 10 травня Земельний суд Зальцбурга в Австрії продовжив арешт відставного австрійського полковника, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.