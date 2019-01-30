Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 30 января 2019 года снизился на 5 копеек до 27,75 грн/доллар, курс в покупке до 27,72 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,67 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 27,7250 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6425 - 31,6712 грн/евро, российский рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7250 27,7550

EUR/UAH 31,6425 31,6712

RUB/UAH 0,4199 0,4206

Напомним, 29 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,7332 - 31,7560 грн/евро, российский рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 30 января составило 27,75 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7594 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 29 января (27,7680 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,75 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 января установлен на таком уровне: 2775,5525 гривен за 100 долларов (-1,6539 гривен).