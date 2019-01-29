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Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара

Новини » Фінанси    29.01.2019 - 17:20
Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 29 січня 2019 року знизився на 1 копійку до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,77 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 31,75 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,7332 - 31,7560 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7700     27,8000

EUR/UAH     31,7332     31,7560

RUB/UAH     0,4200       0,4206

Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара

Нагадаємо, 28 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7850 - 27,8100 грн/долар, євро 31,7499 - 31,7757 грн/євро, російський рубль 0,4198 - 0,4204 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 29 січня склало 27,76 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7680 гривень за долар, що на 2 копійки нижче, ніж встановлений 28 січня (27,7886 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 30 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 січня встановлено на такому рівні: 2777,2064 гривень за 100 доларів (-1,8033 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара стабілізувався на міжбанку
Теми: Курс долара
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