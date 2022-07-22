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Що може бути з курсом долара надалі: відповідь НБУ

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 15:50
Що може бути з курсом долара надалі: відповідь НБУ Фото: курс долара буде фіксованим на рівні 36,6 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 гривень триматиме фіксований курс і надалі. Подальша девальвація можлива у разі погіршення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

"На найближчий час ми будемо утримувати фіксований обмінний курс. Далі ми у нас може бути ситуація, коли має бути ситуація збалансованості ринку і ситуація, в якій курс може рухатися в обидва боки", - сказав він.

За його словами, курс гривні до долара може укріплюватися переш за все за рахунок налагодження експорту. Також це може статися через та збільшення обсягів міжнародної допомоги, сказав він та додав, що "на друге півріччя заплановані досить непогані" показники.

Водночас він не виключив, що НБУ може знову вдатися до девальвації гривні. "Але це буде відбуватися у тому випадку, якщо всі заходи, які вживаються українською владою, будуть не настільки ефективними і той запас міцності, який сформований, теж почне вичерпуватися", - сказав заступник голови НБУ.

Ніколайчук переконаний, що зараз запас міцності дозволяє тримати фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар.

"Найближчий час у нас курс точно залишатиметься фіксованим", - сказав він.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар. Після цього в обмінних пунктах курс зріс майже до 39 гривень за долар.

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