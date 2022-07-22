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Что может быть с курсом доллара в дальнейшем: ответ НБУ

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Украина, Пятница 22 июля 2022 15:50
Что может быть с курсом доллара в дальнейшем: ответ НБУ Фото: курс доллара будет фиксированным на уровне 36,6 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк после повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен будет держать фиксированный курс и в дальнейшем. Девальвация возможна в случае ухудшения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука во время дискуссии, организованной Киевской школой экономики.

"На ближайшее время мы будем удерживать фиксированный обменный курс. Дальше мы у нас может быть ситуация, когда должна быть ситуация сбалансированности рынка и ситуация, в которой курс может двигаться в обе стороны", - сказал он.

По его словам, курс гривны к доллару может укрепляться за счет налаживания экспорта. Также это может произойти из-за и увеличения объемов международной помощи, сказал он и добавил, что "на второе полугодие запланированы достаточно неплохие" показатели.

В то же время он не исключил, что НБУ может снова прибегнуть к девальвации гривны. "Но это будет происходить в том случае, если все меры, которые принимаются украинскими властями, будут не настолько эффективными и тот запас прочности, который сформирован, тоже начнет иссякать", - сказал замглавы НБУ.

Николайчук убежден, что сейчас запас прочности позволяет держать фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар.

"В ближайшее время у нас курс точно будет оставаться фиксированным", - сказал он.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. После этого в обменных пунктах курс вырос почти до 39 гривен за доллар.

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