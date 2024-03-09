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В Курске прогремело несколько взрывов

Курск, Суббота 09 марта 2024 01:55
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В Курске прогремело несколько взрывов Фото: В Курске прогремело несколько взрывов (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Курске местные жители сообщают об взрывах ночью 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы губернатора Курской области Романа Старовойта и SHOT.

Губернатор сообщил об, якобы, сбитом украинском беспилотнике.

"В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются.", - сообщил Старовойт.

По информации Telegram-канала SHOT, жители слышали четыре взрыва.

"Очевидцы рассказали SHOT, что около 15 минут назад услышали четыре взрыва над городом. Информации о разрушениях пока нет. Власти попросили жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в ближайшее здание", - сообщили на канале.

Взрывы в России

Ранее мы писали, что в российской Туве утром 6 марта был взрыв на ТЭЦ. Есть пострадавшие, момент взрыва попал на видео.

Также мы сообщали, что 2 марта взрывы были в трех областях России.

К слову, 2 марта в Екатеринбурге взорвалась подстанция, питающая оборонные заводы.

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