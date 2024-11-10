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В Курске переселенцы из Суджи устроили митинг. Им сказали, что акция незаконна

Курск, Воскресенье 10 ноября 2024 16:30
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В Курске переселенцы из Суджи устроили митинг. Им сказали, что акция незаконна Фото: переселенцы из Суджи устроили митинг в Курске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Переселенцы из приграничного российского города Суджа вышли на митинг в Курске. Местные власти заявили, что акция незаконна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Около сотни россиян, выехавших из приграничных территорий из-за боевых действий, устроили митинг в Курске в воскресенье, 10 ноября.

Переселенцы вышли на главную площадь в Курске и хотели встретиться с местными чиновниками. Жители Суджи требовали, чтобы власти признали войну в Курской области и эвакуировали других россиян.

На курскую Красную площадь к митингующим вышел глава управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Анатолий Дроган. Он заявил, что акция переселенцев незаконна, и попросил разойтись с площади и написать обращение.

"Нам все равно, где замерзать, на улице замерзать, какая разница, мы все равно не дома", - сказала одна из переселенок в ответ.

Чиновник также утверждал, что военные, допустившие прорыв границы в Курской области, "будут наказаны", а "виновные уже задержаны".

Позже к митингующим вышла еще одна чиновница, которая пообещала жителям организовать встречу с главой Суджанского района, а во вторник - с губернатором области Алексеем Смирновым.

Курская операция

Напомним, в начале августа украинские военные начали наступательную операцию в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что операция была определенным шагом на опережение, поскольку была информация о том, что россияне готовят наступление на Сумскую область. Кроме того, Курская операция позволила увеличить обменный фонд.

Российская армия провела ряд наступательных действий, чтобы отбить территорию. Теперь Кремль хочет привлечь войска КНДР к боевым действиям в Курской области.

По данным NYT, Россия собрала в Курской области группировку из 50 тысяч военных, среди которых и северокорейские солдаты. Они готовятся к наступлению.

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Российская Федерация Курская область Суджа
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