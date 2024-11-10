В Курске переселенцы из Суджи устроили митинг. Им сказали, что акция незаконна

Переселенцы из приграничного российского города Суджа вышли на митинг в Курске. Местные власти заявили, что акция незаконна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Около сотни россиян, выехавших из приграничных территорий из-за боевых действий, устроили митинг в Курске в воскресенье, 10 ноября.

Переселенцы вышли на главную площадь в Курске и хотели встретиться с местными чиновниками. Жители Суджи требовали, чтобы власти признали войну в Курской области и эвакуировали других россиян.

На курскую Красную площадь к митингующим вышел глава управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Анатолий Дроган. Он заявил, что акция переселенцев незаконна, и попросил разойтись с площади и написать обращение.

"Нам все равно, где замерзать, на улице замерзать, какая разница, мы все равно не дома", - сказала одна из переселенок в ответ.

Чиновник также утверждал, что военные, допустившие прорыв границы в Курской области, "будут наказаны", а "виновные уже задержаны".

Позже к митингующим вышла еще одна чиновница, которая пообещала жителям организовать встречу с главой Суджанского района, а во вторник - с губернатором области Алексеем Смирновым.