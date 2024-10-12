В Курской области продолжаются активные бои, ситуация быстро меняется, - ЦПД

"В Курской области продолжаются активные бои. После того, как Силы обороны частично вернули позиции, куда влезли россияне, они начали снова посылать колонны на штурм", - рассказал он.

Военный отметил, что боевые действия на этом участке фронта динамичны, маневры происходят, характерные для лесистой местности.

"Очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных. Трудные бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры между прочим вообще пытаются тему "засушить", потому что не получается все, как хотелось им", - отметил Коваленко.