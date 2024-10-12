В Курській області тривають активні бої, ситуація швидко змінюється, - ЦПД

"У Курській області тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули позиції, куди влізли росіяни, вони почали знову посилати колони на штурм", - розповів він.

Військовий зазначив, що бойові дії на цій ділянці фронту динамічні, маневри відбуваються, характерні для лісистої місцевості.

"Дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватися на якихось висновках як остаточних. Важкі бої, постійно ситуація змінюється, російські воєнкори між іншим взагалі намагаються тему "засушити", бо не виходить все як хотілося їм", - зазначив Коваленко.