В Курской области жалуются на атаку беспилотников, отчитываются о работе ПВО

По словам российского чиновника, было ликвидировано 7 беспилотников самолетного типа в регионе.

Так, в сообщении губернатора указывается, что дроны сбивали в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах области.

В воздушной атаке российская сторона традиционно обвиняет Украину.

О возможных последствиях "налета" БПЛА в регионе чиновник ничего не пишет.

В то же время, ранее в курских Telegram-каналах публиковали кадры, на которых якобы фиксировались пролеты дронов, сообщали о громких взрывах. Примечательно также, что в сети рассказывали, что в регионе было замечено более 20 дронов.

Также в пабликах писали, что БПЛА пролетели через Курск и будто бы направлялись дальше, предположительно к Липецку или Воронежу, или к другим своим целям.

Атаки дронов в Курской области

Напомним, в этом российском регионе далеко не впервые заявляют о воздушных атаках с применением беспилотников, и о взрывах и пожарах в результате таких ударов.

Так, например, в Курской области и вчера ночью сообщали о налете дронов. А в Минобороны страны-агрессора отчитывались о якобы сбитии в этом регионе 15 беспилотников.

В середине июня также было известно о взрывах в Курской области из-за атаки БПЛА. А в апреле российская сторона заявляла, что в регионе был атакован Михайловский горно-обогатительный комбинат. К слову, в начале марта на этом предприятии произошел пожар, и тогда россияне обвинили Украину в атаке.