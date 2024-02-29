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В Курской области РФ были слышны взрывы: сообщают о якобы уничтожении дрона

Фото: в Курской области РФ были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Курской области РФ сегодня утром, 29 февраля, были слышны взрывы. Сообщается, что над регионом силы ПВО якобы уничтожили беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ и местные паблики.

Отмечается, что якобы ударный дрон самолетного типа пытался атаковать область. О пострадавших и разрушениях в результате атаки и работы противовоздушной обороны не сообщалось.

Взрывы в Курской области РФ

С первых месяцев полномасштабного вторжения в Курской области РФ регулярно слышны взрывы.

Так, в ночь на 15 февраля россияне сообщали о масштабном пожаре в районе нефтебазы под Курском. Впоследствии источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что сегодняшние взрывы и пожар в Курской области - это операция ГУР.

Кроме того, утром 23 февраля Курскую область атаковали БпЛА. Российские власти заявили о двух якобы сбитых украинских беспилотниках.

Также сообщалось, что днем ранее неопознанный беспилотник взорвался в районе деревни Николаево-Дарьино Курской области. В результате происшествия двое военнослужащих МО РФ госпитализированы в Суджанскую ЦРБ.

 

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ВзрывыКурская область