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В Курской области объявили обязательную эвакуацию из двух районов на границе с Украиной

Фото: в Курской области объявили обязательную эвакуацию из двух районов на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Рыльском и Хомутовском районах Курской области РФ объявили обязательную эвакуацию населения. Они расположены в 15-километровой зоне возле границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Алексея Смирнова.

По его словам, эти два района расположены в 15-километровой зоне возле границы с Украиной, поэтому для "гарантирования безопасности жителей" приняли решение об обязательной эвакуации.

"На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной", - написал Смирнов.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, уже больше месяца продолжается наступательная операция ВСУ в Курской области. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более ста населенных пунктов, включая город Суджа.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что операция ВСУ в Курской области идет по плану.

Недавно сообщалось, что количество российских военных на Курском направлении возросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов. Их, в частности, перебрасывают из зоны боевых действий в Украине.

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Курская областьЭвакуацияВойна в Украине