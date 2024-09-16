У Курській області оголосили обов'язкову евакуацію з двох районів на кордоні з Україною

У Рильському та Хомутівському районах Курської області РФ оголосили обов'язкову евакуацію населення. Вони розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Олексія Смирнова.
За його словами, ці два райони розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною, тому для "гарантування безпеки жителів" ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію.
"На підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою гарантування безпеки ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів, які розташовані в 15-кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною", - написав Смирнов.
Нагадаємо, вже понад місяць триває наступальна операція ЗСУ в Курській області. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.
Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що операція ЗСУ у Курській області йде за планом.
Нещодавно повідомлялося, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Їх, зокрема, перекидають з зони бойових дій в Україні.
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