У Курській області оголосили обов'язкову евакуацію з двох районів на кордоні з Україною

За його словами, ці два райони розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною, тому для "гарантування безпеки жителів" ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію.

"На підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою гарантування безпеки ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів, які розташовані в 15-кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною", - написав Смирнов.