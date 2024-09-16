В Курской области объявили обязательную эвакуацию из двух районов на границе с Украиной

В Рыльском и Хомутовском районах Курской области РФ объявили обязательную эвакуацию населения. Они расположены в 15-километровой зоне возле границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Алексея Смирнова.

По его словам, эти два района расположены в 15-километровой зоне возле границы с Украиной, поэтому для "гарантирования безопасности жителей" приняли решение об обязательной эвакуации.

"На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной", - написал Смирнов.