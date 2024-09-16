У Курській області оголосили обов'язкову евакуацію з двох районів на кордоні з Україною

У Рильському та Хомутівському районах Курської області РФ оголосили обов'язкову евакуацію населення. Вони розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Олексія Смирнова.

За його словами, ці два райони розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною, тому для "гарантування безпеки жителів" ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію.

"На підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою гарантування безпеки ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів, які розташовані в 15-кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною", - написав Смирнов.