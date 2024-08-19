Курск еще полноценно не сыграл свою роль, ситуация под Покровском может измениться, - Костенко

По его словам, россияне все еще имеют целью дожать Покровское направление, поэтому туда сейчас необходимо больше сил и средств. Он отметил, что Украина сейчас воюет в условиях ограниченного ресурса, и имеет 50% от потребностей, которые необходимы, чтобы сдерживать врага.

"Если у нас есть намерение продвигаться дальше, занимать оборону на каком-то рубеже и держать его, и для этого мы готовы поставлять ресурсы то я думаю, что россияне, даже при таких темпах, не будут брать резервы по основным направлениям... Я думаю, что противнику надо минимум месяц, чтобы собрать что-то более-менее достойное, что сможет хотя бы удерживать нас", - считает Костенко.

Он отметил, что в военном деле есть много вещей, которые могут повлиять на ход операции.

"Курск полноценно не сыграл свою роль. Все будет зависеть от того, как мы будем продолжать там (в Курской области - ред.), какие последствия будут для России, как мы будем развивать ситуацию", - сказал он.

По его мнению, продвижение ВСУ в Курской области может заставить россиян уменьшить давление на Покровское направление и перебросить войска оттуда обратно в РФ.

"Это варианты. Мы не просто так здесь начали наступать. Основное было - это заставить врага маневрировать", - сказал он.

Костенко рассказал, что в то время, когда под Покровском россиянам будут наноситься потери и ВСУ будут их сдерживать, в Курской области будут наноситься еще большие удары. В то же время Украина может найти резервы для того, чтобы открыть еще некоторые направления.

"Это может совсем переиграть весь передний край и РФ будет вынуждена реагировать. На войне главное навязать инициативу. Но сделать это на восточном направлении нереально, потому что они (россияне - ред.) там сосредоточили все, что у них есть, а наша инициатива сейчас может заставить врага принимать решения, которые могут положительно отразиться на Покровском и Торецком направлениях", - подчеркнул он.